Российская Федерация может заставить интернет-гигантов работать по российским правилам в русскоязычном сегменте интернета, сказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 25 сентября

Россия в силу экономических возможностей не смогли создать альтернативных платформ такого масштаба, аудитория которых измеряется миллиардами, признал он.

«Но считаю абсолютно оправданным и верным заставить эти платформы… работать на наших условиях, по нашим правилам в этом русскоязычном пространстве, где вещают наши СМИ, где контент потребляют наши соотечественники», — отметил Вышинский.

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

Вышинский отметил, что контент на русском языке потребляет огромное количество людей на постсоветском пространстве — на Украине, в Белоруссии, в Азии.

«И это наши соотечественники, интересы которых мы вообще-то хотим защищать и декларируем, что мы готовы к этому», — подчеркнул журналист.

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.