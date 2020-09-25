Россия в силу экономических возможностей не смогли создать альтернативных платформ такого масштаба, аудитория которых измеряется миллиардами, признал он.
«Но считаю абсолютно оправданным и верным заставить эти платформы… работать на наших условиях, по нашим правилам в этом русскоязычном пространстве, где вещают наши СМИ, где контент потребляют наши соотечественники», — отметил Вышинский.
Для этого необходимо создать законы, которые регулировали бы эту отрасль, добавил он.
Вышинский отметил, что контент на русском языке потребляет огромное количество людей на постсоветском пространстве — на Украине, в Белоруссии, в Азии.
«И это наши соотечественники, интересы которых мы вообще-то хотим защищать и декларируем, что мы готовы к этому», — подчеркнул журналист.
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.
В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.