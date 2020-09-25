«Информационная война превращается в постоянную черту мирового переустройства. XXI век будет веком перестройки мира», — подчеркнул политик.
По его словам, нельзя сказать, когда мир придет к новому балансу, на это может потребоваться и 10, и 20 лет.
Пока этот новый баланс не достигнут, информационные средства обеспечения политического результата будут одними из главных, подчеркнул Пушков, поскольку использование ядерного оружия «в рамках разумной политики невозможно».
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.
В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.