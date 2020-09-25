Пока не установится новый баланс сил в мировой геополитике, будут идти информационные войны, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру в Москве 25 сентября

«Информационная война превращается в постоянную черту мирового переустройства. XXI век будет веком перестройки мира», — подчеркнул политик. Информационные войны – это надолго. Что делать России? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Пока этот новый баланс не достигнут, информационные средства обеспечения политического результата будут одними из главных, подчеркнул Пушков, поскольку использование ядерного оружия «в рамках разумной политики невозможно». Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября. В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев). Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.