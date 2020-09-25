Астролог заявил, что нынешней осенью на Украину «придет» не только COVID-19, но и четыре штамма гриппа, два из которых будут новыми.
«Плутон указывает на то, что процессы затронут большие массы людей, народы всей планеты, а при этом он еще и начнет сближаться с планетой Юпитер, то есть звезды будут благоприятствовать активному распространению вирусов — COVID-19, гриппа…» — сказал Росс.
Ранее астролог прогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом на Украине придется на ноябрь и пойдет на спад ближе к Новому году.
Астролог спрогнозировал и будущее президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что второй срок главы государства «может быть омрачен трупом».