Астролог Влад Росс предсказал, что уже в начале октября, а именно начиная с воскресенья, 4 октября, уровень заболеваемости коронавирусом и сезонными недугами на Украине будет значительно расти, об этом он рассказал «Главреду» 25 сентября

Астролог заявил, что нынешней осенью на Украину «придет» не только COVID-19, но и четыре штамма гриппа, два из которых будут новыми.

«Плутон указывает на то, что процессы затронут большие массы людей, народы всей планеты, а при этом он еще и начнет сближаться с планетой Юпитер, то есть звезды будут благоприятствовать активному распространению вирусов — COVID-19, гриппа…» — сказал Росс.

Второй срок может быть омрачен трупом. Астролог озвучил печальный прогноз для Зеленского © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

Астролог спрогнозировал и будущее президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что второй срок главы государства «может быть омрачен трупом».