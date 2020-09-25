Ранее Зеленский заявил, что Киев ждет от Москвы решительных шагов для ускорения достижения мира в Донбассе. Он добавил, что иногда обсуждает эти и другие вопросы с Владимиром Путиным, но от переговоров с ним хотел бы «большей эффективности».
Однако, категоричен эксперт, этот вариант сейчас невозможен.
«У Зеленского для этого нет ни рычагов, ни ресурсов, поэтому он плывет по течению и тянет время. Российская сторона это видит и дает понять, что мы вам, Владимир Александрович, подыгрывать не будем», — пояснил Золотарев.
Политолог считает, что еще год назад Зеленский мог бы пойти на какие-то радикальные шаги, которые помогли бы Украине определиться с тем, хочет ли она реинтеграции Донбасса, но его устраивает ситуация неопределенности.
Но отказ Киева от Минских соглашений в очень короткий срок приведет к демонтажу санкций в отношении России, и в сухом остатке получится то, что Киев — не часть решения проблемы, а часть проблемы мирного урегулирования, добавил специалист.
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