Дипломатическим прорывом по Донбассу можно будет считать двустороннюю встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: После местных выборов Зеленский окажется в новой политической реальности © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Однако, категоричен эксперт, этот вариант сейчас невозможен.

«У Зеленского для этого нет ни рычагов, ни ресурсов, поэтому он плывет по течению и тянет время. Российская сторона это видит и дает понять, что мы вам, Владимир Александрович, подыгрывать не будем», — пояснил Золотарев.

Политолог считает, что еще год назад Зеленский мог бы пойти на какие-то радикальные шаги, которые помогли бы Украине определиться с тем, хочет ли она реинтеграции Донбасса, но его устраивает ситуация неопределенности.

Но отказ Киева от Минских соглашений в очень короткий срок приведет к демонтажу санкций в отношении России, и в сухом остатке получится то, что Киев — не часть решения проблемы, а часть проблемы мирного урегулирования, добавил специалист.

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