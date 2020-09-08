Рано или поздно Западу придется констатировать, что Киев - не часть решения проблемы, а часть проблемы мирного урегулирования, считает политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв

Корнилов назвал единственный случай, когда у РФ получается давить на Киев в вопросе Донбасса © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк - Андрей Владимирович, несмотря на объявленное перемирие, в Донбассе гибнут люди, глава МИД Украины Кулеба захотел обсудить ситуацию с Сергеем Лавровым, а ДНР даже перенесла срок своего «ультиматума» на 9 сентября. С чем связано сегодняшнее обострение?

— Сегодняшнее обострение связано с пятидневкой ненависти, которая была вызвана после интервью Фокина «Стране UA». Для украинской партии «ни войны, ни мира» любые намеки на компромисс отбрасываются с ходу. Они устроились в такой ситуации и зарабатывают на этом не только политические, но и финансовые дивиденды. Им нужен тлеющий конфликт.

Их главных партнеров в Вашингтоне и Лондоне тоже устраивает такая ситуация, поскольку они являются инструментом геополитики. В этой связи закрываются глаза на многие шалости наших ура-патриотов: воровство, некомпетентность, нарушение элементарных демократических норм. Поэтому Порошенко, подписывая Минские соглашения, не собирался их выполнять. И по большому счету именно он проводил политику выталкивания Донбасса из Украины, говоря при этом о реинтеграции.

Неудивительно, что, когда Фокин поставил вопрос о конструктивных шагах, которые могли продвинуть вопрос мирного урегулирования, это и вызвало такую реакцию. Им не нужен мир. Ясно, что вот эта партия «ни войны, ни мира» имеет очень серьезное влияние и в вооруженных силах. Поэтому какие-то эксцессы, на которые не может повлиять Банковая, вполне возможны.

С другой стороны, неизбежно принуждение Зеленского к выполнению Минских соглашений, которое он обещал. Из Кремля прекрасно видят, что Зеленский не хочет получить дефолт по ключевому пункту его политической программы. Но привести ситуацию к миру он не может. Поэтому идет процесс без внятного результата, и для имитации процесса используется связка «Кравчук-Фокин».

Фокин, возможно, там участвует искренне. Возможно, в своем интервью он выразил мысли, которые высказывались во время разговора с Зеленским и Ермаком. Но, как это уже было в случае с Сивохо, это тут же дезавуировали. Ибо Зеленский боится перешагнуть пресловутые «красные линии», но и сказать, что он не в состоянии что-то сделать, тоже не может. Поэтому ведется такая политика.

- Почему вообще Пушилин именно сейчас намеревается нанести удар по незаконно возведенным сооружениям в районе населенного пункта Шумы?

— Вот этим ультиматумом Пушилина Зеленскому дают понять, что мы легко можем отобрать у тебя лавры миротворца, особенно накануне выборов. Для Зеленского это был бы серьезный репутационный удар. Отсюда вытекает очень большой риск того, что перемирие может быть в ближайшие дни и недели нарушено.

- Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию. Это накладка, или российская сторона действительно игнорирует Кулебу?

— Понятно, что вот эту игру «тянуть резину и время» видит и российская сторона, и ужесточение риторики и демарши неизбежны. Россия не будет подыгрывать им в том, что они пытаются отодвинуть момент, когда придется констатировать зашедшие в тупик переговоры по мирному урегулированию. Это они дают понять им на языке дипломатии.

- Вы сказали о партии «ни войны, ни мира», а к какой партии принадлежит Зеленский?

— Зеленский принадлежит к беспомощной «партии мира». Возможно, он искренне хотел бы мирного урегулирования, что он обещал в ходе избирательной кампании. Но для этого должен быть политический ресурс, инструменты.

Еще год назад он мог бы пойти на какие-то радикальные шаги, которые помогли бы Украине определиться с тем, хотим мы или не хотим реинтеграции Донбасса. Ведь по большому счету украинский политик реинтеграции Донбасса не хочет. Его устраивает такая ситуация неопределенности. А спросить людей, провести референдум или в конце концов имплементировать политическую часть Минских соглашений он не решается.

Но большая политика — это не винницкий базар, когда подписал и кинул лоха. Тут такие фокусы не пройдут. Я думаю, на Банковой тоже понимают, что отказ от Минских соглашений в очень короткий срок приведет к демонтажу санкций в отношении России.

Донбасс: подарков Зеленскому не будет © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

- Возможны ли дипломатические прорывы по Донбассу? И что именно можно будет считать дипломатическим прорывом?

— Дипломатический прорыв — это двусторонняя встреча Зеленского и Путина по мирному урегулированию. Но это фантастический вариант, сейчас он невозможен. У Зеленского для этого нет ни рычагов, ни ресурсов, поэтому он плывет по течению и тянет время.

Российская сторона это видит и дает понять, что мы вам, Владимир Александрович, подыгрывать не будем.

- «Партия войны» говорит, что нельзя реинтегрировать Донбасс в этой ситуации, поскольку Россия оставит там агентов своего влияния. Действительно ли можно таким способом влиять на украинскую политику через Донбасс?

— Россия видит Донбасс в качестве предохранителя от превращения Украины в плацдарм против России. Тут и без роли России ясно, что доминирующие настроения в Донбассе не коррелируются с той политикой, которую сегодня проводит официальный Киев: с декоммунизацией, с переписыванием истории, с навязыванием государственной церкви.

Это все неприемлемо для Донбасса. А если компромисс отбрасывается, то о какой реинтеграции может идти речь? Если же мы хотим реинтеграции Донбасса, мы должны идти на уступки. В том числе на те, которые зафиксированы в Минских соглашений.

Многие эксперты не ожидали, что Порошенко подпишет «Минск 2» и пойдет на такие уступки. Если это не капитуляция, то уж точно не мир на условиях победителя. А Украина ведет себя так, будто бы она является победителем в войне с сепаратистами. Этого не было. И «Минск 1», и «Минск 2» были подписаны после военных поражений.

А то, что не собираются выполнять, приведет к тому, что конфликт будет заморожен на десятилетия.