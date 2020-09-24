Стиль правления президента Белоруссии Александра Лукашенко можно назвать «диктатурой адекватности». При этом дело ему приходится иметь с ленивым и оторванным от реальности обществом, рассказал украинский журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

По мнению журналиста, белорусская «диктатура адекватности» очень похожа на ситуацию, когда адекватный человек живет в браке с алкашом. Все соседи знают, что он выпивает, но закрывают на это глаза, потому что «свой парень».

Антон Розенвайн: Правление Лукашенко — это «диктатура адекватности» © kp.ru

«Вот и получается, что в глазах этого несчастного алкаша вы уже тиран. И все мучительно для всех. И безысходно. Вот примерно в таких отношениях с белорусским обществом и пребывает Александр Григорьевич Лукашенко. Постсоветское общество — оно в принципе как алкоголик. Ленивое, амбициозное, не знающее, как дружить с реальностью, а потому и неспособное трезво оценивать свои силы и возможности», — утверждает журналист.

При всем при этом Лукашенко, по мнению Розенвайна, все же готов поступиться частью своих полномочий, но только жертвовать их некому. Ситуация больше напоминает передачу ответственности алкашу за ведение «общих финансов, оплату коммуналки и уборку».

Полностью интервью с Антоном Розенвайном можно прочитать здесь.