Украина не реагирует на шантаж в вопросе достижения мира в Донбассе, но пытается поддерживать шаткий диалог ради достижения результата и прекращения войны. Об этом 24 сентября заявил глава государства Владимир Зеленский, передает Офис президента

Копатько назвал условие для успешного экономического развития Донбасса даже в условиях войны © РИА Новости, Нина Зотина Зузаной Чапутовой в Братиславе.

Он напомнил, что сейчас результатом всех заседаний ТКГ и советников лидеров государств-участников «нормандского формата» является установление режима тишины в Донбассе.

Также Зеленский сообщил, что украинская сторона ожидает проведения следующей встречи советников лидеров «нормандской четверки», однако отметил, что цель этих переговоров заключается не в том, чтобы просто провести очередную встречу, а в получении результата. По его информации, эта встреча готовится в ближайшее время.