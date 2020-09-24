«Украина не идет на шантаж. И это видят все — и Европа, и, кстати, Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске и с Российской Федерацией, которая является субъектом Минского процесса. Мир хрупок и нестабилен, но мы делаем все, чтобы продолжить этот диалог для достижения стабильного результата», — сказал Зеленский после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Братиславе.
Он напомнил, что сейчас результатом всех заседаний ТКГ и советников лидеров государств-участников «нормандского формата» является установление режима тишины в Донбассе.
Также Зеленский сообщил, что украинская сторона ожидает проведения следующей встречи советников лидеров «нормандской четверки», однако отметил, что цель этих переговоров заключается не в том, чтобы просто провести очередную встречу, а в получении результата. По его информации, эта встреча готовится в ближайшее время.