«Учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, а также всегда поддерживала белорусский народ.
Инаугурация Лукашенко состоялась накануне во Дворце независимости в Минске. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.
Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020