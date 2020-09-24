Безпалько описал, как поменялась позиция Запада в отношении Лукашенко
Безпалько описал, как поменялась позиция Запада в отношении Лукашенко
© РИА Новости, Нина Зотина
«Учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, а также всегда поддерживала белорусский народ.

Инаугурация Лукашенко состоялась накануне во Дворце независимости в Минске. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.