Депутат Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко 23 сентября в своем Facebook подтвердил информацию о намерениях войти в состав ТКГ и принять участие в Минском процессе по урегулированию ситуации в Донбассе

Депутат Тищенко стал главным «слугой народа» в Киеве © Facebook, Николай Тищенко

Бывший ресторатор Тищенко нередко попадает в курьезные ситуации.

Так, в первый день своей депутатской каденции он не смог ответить на вопрос, какое событие произошло в этот же день в 2014 году, впоследствии не смог объяснить, что значит «формула Штайнмайера», сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает, а также вспомнил о надувной кукле.

В переписке с пранкером Джокером Тищенко называл себя «смотрящим по Киеву». Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы назвал эту дату праздником.

Оскандалился депутат и во время карантина. Знаменитый ресторан «Велюр», учредителем которого он является, открывал свои двери во время карантина для должностных лиц и политиков.