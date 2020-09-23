«Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина и это наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, что каждый украинский политик должен каждое утро задавать себе вопрос: что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе. А задав, делать конкретные шаги», — написал Тищенко.
Бывший ресторатор Тищенко нередко попадает в курьезные ситуации.
Так, в первый день своей депутатской каденции он не смог ответить на вопрос, какое событие произошло в этот же день в 2014 году, впоследствии не смог объяснить, что значит «формула Штайнмайера», сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает, а также вспомнил о надувной кукле.
В переписке с пранкером Джокером Тищенко называл себя «смотрящим по Киеву». Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы назвал эту дату праздником.
Оскандалился депутат и во время карантина. Знаменитый ресторан «Велюр», учредителем которого он является, открывал свои двери во время карантина для должностных лиц и политиков.