Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова с семьей переехала в резиденцию в Пуще-Водице на окраине Киева. Об этом ей удалось договориться с правительством и директором комплекса отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами Евгением Егоровым, сообщает Naspravdi.Today 22 сентября

По закону пользоваться шестикомнатной резиденцией на улице Вышгородской в Киеве может только три человека — президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.

По данным СМИ, Венедиктова попросила главу правительства Дениса Шмыгаля выпустить постановление Кабмина, которое бы внесло и ее в список лиц, пользующихся этой привилегией, что Кабинет министров и сделал.

«Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц», — ссылаются СМИ на текст документа.

Коронавирус «сократил» зарплату генпрокурора Украины Венедиктовой на 30% © Facebook, Ирина Венедиктова

За проживание в резиденции генпрокурор обязалась выплачивать почти 64 тысячи гривен (170 тыс. руб.) каждый месяц.

В государственной смете на содержание этого объекта предусмотрена сумма превышающая 164 тысячи гривен (440 тыс. руб.) ежемесячно.