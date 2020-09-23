По закону пользоваться шестикомнатной резиденцией на улице Вышгородской в Киеве может только три человека — президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.
По данным СМИ, Венедиктова попросила главу правительства Дениса Шмыгаля выпустить постановление Кабмина, которое бы внесло и ее в список лиц, пользующихся этой привилегией, что Кабинет министров и сделал.
«Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц», — ссылаются СМИ на текст документа.
Однако это постановление №506 не опубликовано на сайте Верховной Рады. По информации журналистов, публикация защищена грифом секретности.
За проживание в резиденции генпрокурор обязалась выплачивать почти 64 тысячи гривен (170 тыс. руб.) каждый месяц.
В государственной смете на содержание этого объекта предусмотрена сумма превышающая 164 тысячи гривен (440 тыс. руб.) ежемесячно.