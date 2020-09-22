Российский певец, актёр, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе 21 сентября рассказал, почему не ездит в Крым. Его слова прозвучали в интервью Максиму Шевченко, опубликованном 21 сентября на YouTube-канале журналиста

Поклонская заставила Собчак приехать в Крым © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в Николаеве Украинской ССР, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе. Валерий прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.