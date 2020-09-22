«Я обожаю Крым, но я не езжу туда, потому что тогда я не смогу ездить в Украину хоть раз в год, раз в два года. Потеряю такую возможность. Я узнавал у пограничников, можно ли заехать через Украину в Крым. <…> Ну, для того чтобы соблюсти все формальности. На что пограничники сказали "нет, потому что мы находимся в состоянии конфликта с РФ". Поэтому я воздерживаюсь, и очень сожалею, что так сложилось», — сказал Меладзе.
Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в Николаеве Украинской ССР, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе. Валерий прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.