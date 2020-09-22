В Чернобыльскую зону впервые за сто лет вернулись медведи. Кроме того, там растет популяция волков и рысей. Об этом 22 сентября сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на BBC

Эксперты связывают это с тем, что на территории больше не живут люди и прекратилась сельскохозяйственная деятельность.

«Медведя можно встретить практически на всей территории, даже зимой. Но их еще не много. Они мигрирующие. К нам они попадают, скорее всего, с белорусской территории», — рассказал исследователь Чернобыльской зоны Сергей Гащак.

Чернобыльская плесень может помочь космонавтам покорить Марс © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Отмечается, что, когда в зоне появились медведи, за определенные территории для охоты с ними начали конкурировать волки и рыси. Волкам часто не удается раздобыть себе еду — бывали случаи, когда хищникам приходилось питаться яблоками.