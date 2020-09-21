Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать международное временное правительство в ДНР и ЛНР для проведения там местных выборов. Об этом 21 сентября он рассказал в эфире «UA: Украинское радио»

Фокин хочет отдать землю Донбасса иностранцам с правом наследования © скриншот с видео "В гостях у Гордона" По словам Фокина, Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но указала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения в Донбассе.