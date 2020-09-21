«Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может — на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили», — сказал он.
По словам Фокина, Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но указала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения в Донбассе.