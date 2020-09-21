В качестве переходной формы правления в Белоруссии может закрепиться президентско-парламентская республика, что при правильном распределении сил позволит государству выйти из кризиса недоверия власти. Об этом рассказал сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Белорусское гражданское общество, говорит эксперт, стремится к тому, чтобы республика стала парламентской, но пока эта форма правления в далекой перспективе.

«Лукашенко, в чьих руках сегодня сосредоточена вся полнота власти, будет этому всячески сопротивляться. Поэтому наиболее вероятным видится некий средний, компромиссный вариант — президентско-парламентская форма правления, где глава государства назначает правительство, которому парламент может вынести вотум недоверия», — прокомментировал эксперт.

Лукашенко заявил, что готов защищать свой парламент © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Общественник уверен, что сейчас для изменений самое время: представители гражданского общества готовы к борьбе, что может положительно повлиять на баланс политических сил в стране.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Согласно Конституции, Белоруссия является унитарным демократическим социальным правовым государством. Форма правления — президентская республика.

По оценке британской компании Economist Intelligence Unit, которая ежегодно публикует так называемый индекс демократии для 167 стран мира, в Белоруссии действует авторитарный режим.