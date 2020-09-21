Белорусское гражданское общество, говорит эксперт, стремится к тому, чтобы республика стала парламентской, но пока эта форма правления в далекой перспективе.
«Лукашенко, в чьих руках сегодня сосредоточена вся полнота власти, будет этому всячески сопротивляться. Поэтому наиболее вероятным видится некий средний, компромиссный вариант — президентско-парламентская форма правления, где глава государства назначает правительство, которому парламент может вынести вотум недоверия», — прокомментировал эксперт.
Бояться того, что Белоруссия не сразу станет парламентской республикой, не стоит, уверен Лущ. По его мнению, главное, чтобы в парламенте были широко представлены силы, оппонирующие президенту, тогда единоличной власти у него в руках не будет.
Общественник уверен, что сейчас для изменений самое время: представители гражданского общества готовы к борьбе, что может положительно повлиять на баланс политических сил в стране.
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Согласно Конституции, Белоруссия является унитарным демократическим социальным правовым государством. Форма правления — президентская республика.
По оценке британской компании Economist Intelligence Unit, которая ежегодно публикует так называемый индекс демократии для 167 стран мира, в Белоруссии действует авторитарный режим.