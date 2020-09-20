Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к своему окружению перестать отказываться от ответственности и «стелить себе соломку на случай непредвиденного». Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале 20 сентября

По его словам, следует «обнулить старые "серые элиты" на местах», однако это очень трудно, «потому что любая радикальная смена правил игры — это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду».

«Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность», — заявил Зеленский.

Три поражения Зеленского. Обзор политических событий на Украине 11-18 сентября © president.gov.ua

Сначала из фракции в Верховной Раде исключили депутата Гео Лероса за публикацию «пленок Ермака».

Позднее его коллега Александр Юрченко стал фигурантом коррупционного скандала, когда потребовал взятку за то, чтобы внести правки в проект закона.

Его исключили из «Слуги народа» и он стал подозреваемым по соответствующему делу. Зеленский сказал, что Юрченко придется отправиться за решетку.