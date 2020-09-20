По его словам, следует «обнулить старые "серые элиты" на местах», однако это очень трудно, «потому что любая радикальная смена правил игры — это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду».
«Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность», — заявил Зеленский.
25 октября на Украине пройдут выборы в местные органы власти. Президентскую партию «Слуга народа» в их преддверии сотрясают скандалы.
Сначала из фракции в Верховной Раде исключили депутата Гео Лероса за публикацию «пленок Ермака».
Позднее его коллега Александр Юрченко стал фигурантом коррупционного скандала, когда потребовал взятку за то, чтобы внести правки в проект закона.
Его исключили из «Слуги народа» и он стал подозреваемым по соответствующему делу. Зеленский сказал, что Юрченко придется отправиться за решетку.