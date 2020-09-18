В проекте «Любимую не отдают» приняли участие Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая и другие артисты. По словам организаторов, гонорар никто не получил.
«Идея создания композиции принадлежит певице и поэтессе Юлии Быковой и композитору Евгению Олейнику. И все люди, которые принимали участие в создании этой песни и видеоролика, все исполнители, которые были задействованы, работали во благо идеи добра, мира, спокойствия. Никаких финансовых вознаграждений мы не получали. Всех людей, которые работали над этой композицией, объединяет любовь к белорусской земле», — приводит РИА Новости слова заслуженной артистки Белоруссии Алены Ланской.
Название песне дала фраза «Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают» из заявления Лукашенко, которое он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа.
Эту фразу он повторил в четверг, 17 сентября, на женской форуме «За Беларусь» в Минске.