Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз публично заявлял «Белоруссия наша, она любимая, а любимую не отдают». По мотивам этого высказывания артисты из Белоруссии и России безвозмездно записали песню и сняли клип, который был опубликован в YouTube 17 сентября

В проекте «Любимую не отдают» приняли участие Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая и другие артисты. По словам организаторов, гонорар никто не получил.

«Идея создания композиции принадлежит певице и поэтессе Юлии Быковой и композитору Евгению Олейнику. И все люди, которые принимали участие в создании этой песни и видеоролика, все исполнители, которые были задействованы, работали во благо идеи добра, мира, спокойствия. Никаких финансовых вознаграждений мы не получали. Всех людей, которые работали над этой композицией, объединяет любовь к белорусской земле», — приводит РИА Новости слова заслуженной артистки Белоруссии Алены Ланской.

«Любимую не отдают»: Лукашенко зацеловали на женском форуме в Минске © Пул Первого

Эту фразу он повторил в четверг, 17 сентября, на женской форуме «За Беларусь» в Минске.