По словам другого адвоката Порошенко Игоря Голованя, в отношении его подзащитного СБУ за последнее время возбудила 15 уголовных дел по фактам госизмены и финансирования терроризма.
«У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел», — сказал Новиков.
Как ранее заявляла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, только ее предшественник Руслан Рябошапка завел 17 уголовных дел на Петра Порошенко, а по ее инициативе были возбуждены еще четыре дела. Позднее некоторые дела были закрыты из-за отсутствия состава преступления.
Как сообщалось ранее, 21 сентября пройдет судебное заседание по иску бизнесмена Игоря Суркиса. Иск связан с попыткой Порошенко купить у Григория и Игоря Суркисов их долю в телеканале «1+1» и последующим отказом от этой покупки. Теперь братья Суркисы требуют компенсацию от экс-президента за невыполнение соглашения.