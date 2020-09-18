Фамилия экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко фигурирует в 58 уголовных делах. Об этом рассказал его адвокат Илья Новиков, передает 18 сентября РИА Новости

Развитие скандала вокруг Burisma: члены Демпартии США и их люди грабили Украину и уничтожали её суверенитет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Игоря Голованя, в отношении его подзащитного СБУ за последнее время возбудила 15 уголовных дел по фактам госизмены и финансирования терроризма.

«У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел», — сказал Новиков.

Как ранее заявляла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, только ее предшественник Руслан Рябошапка завел 17 уголовных дел на Петра Порошенко, а по ее инициативе были возбуждены еще четыре дела. Позднее некоторые дела были закрыты из-за отсутствия состава преступления.

Как сообщалось ранее, 21 сентября пройдет судебное заседание по иску бизнесмена Игоря Суркиса. Иск связан с попыткой Порошенко купить у Григория и Игоря Суркисов их долю в телеканале «1+1» и последующим отказом от этой покупки. Теперь братья Суркисы требуют компенсацию от экс-президента за невыполнение соглашения.