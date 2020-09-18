Безвизовый режим - это простая технология, поэтому заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он решил «продать» безвиз украинцам, не повлияет на его рейтинг. Об этом политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бизяев объяснил, почему белорусам не стоит рассчитывать на безвиз с ЕС — видео © кадр из видео Украина.ру Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На пленках экс-гарант заявил, что безвиз — это то, «что мы сможем продать украинскому народу».

По словам Бизяева, это заявление никак не повлияет на позицию ни сторонников, ни оппонентов Порошенко.

«Это простая технология, сейчас безвиз предлагают Белоруссии. Мы же понимаем, что следом за безвизом пойдет безлес и безгаз. Поэтому я не вижу серьезных оснований, чтобы это поколебало рейтинг или, наоборот, антирейтинг Петра Алексеевича», — сказал политолог.

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