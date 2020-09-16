Строительство «Северного потока-2» отклонилось от первоначального графика почти на год из-за санкций США, а один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Фридрих Мерц в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.
На самом деле, продолжил эксперт, в данном случае надо говорить не о конкретных странах, который выступают против газопровода, а о части политических элит, которые выступают за евроатлантическую солидарность, и находятся как минимум на интеллектуальном содержании у США.
«Эти люди, конечно, последовательно будут выступать против. Причем они даже сами не очень понимают, за что они ратуют. Ведь до сих пор ни по логистике, ни по запасам американского СПГ никакой ясности нет. Тем более, что многие предприятия вообще разорились в результате кризиса формата ОПЕК+», — указал Гаспарян.
Было очевидно, добавил политолог, что после коронавирусного «перемирия» на Западе начнется новая волна антироссийской истерии, и «Северный поток-2» подходит для этого как нельзя лучше.
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