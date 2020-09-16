Польша и страны Балтии выступают против «Северного потока-2» не потому, что они выступают против газа. Просто они на первое место ставят русофобию, и для этой русофобии начинают искать повод. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Михеев сказал, с чем столкнется Россия, если строительство «Северного потока-2» все же сорвется © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Фридрих Мерц в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.

На самом деле, продолжил эксперт, в данном случае надо говорить не о конкретных странах, который выступают против газопровода, а о части политических элит, которые выступают за евроатлантическую солидарность, и находятся как минимум на интеллектуальном содержании у США.

«Эти люди, конечно, последовательно будут выступать против. Причем они даже сами не очень понимают, за что они ратуют. Ведь до сих пор ни по логистике, ни по запасам американского СПГ никакой ясности нет. Тем более, что многие предприятия вообще разорились в результате кризиса формата ОПЕК+», — указал Гаспарян.

Было очевидно, добавил политолог, что после коронавирусного «перемирия» на Западе начнется новая волна антироссийской истерии, и «Северный поток-2» подходит для этого как нельзя лучше.

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