Чтобы наполнить Союзное государство реальным содержанием, нужно как минимум довести до конца вопрос с дорожными картами по углубленной интеграции в экономике. Такое мнение выразил главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в посте на своей странице в Facebook

«Это агония». Белорусский эксперт о призывах Цепкало разрушить экономику страны © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

В-третьих, по его мнению, в рамках укрепления общей оборонной политики нужно подумать о создании союзной, российско-белорусской военной базы.

«В-четвертых, учитывая ухудшающиеся отношения с Украиной, подумать о признании Крыма. Правда, нужно взвесить все за и против, поскольку это может поставить крест на Минских соглашениях, если этого еще не произошло», — указал Дзермант.

В-пятых, вернуться к обсуждению возможности введения общей валюты — союзного рубля, добавил политолог.

Этот тот минимум, который можно сделать перед тем, как приступить к созданию наднациональных политических органов Союза, подытожил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.