Полиция Украины возбудила 148 уголовных дел о нападении на журналистов и препятствовании их деятельности в 2020 году. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба главы государства

Союз журналистов Украины предложил правительству антикризисный план для медиа © CC0, Pixabay

Как отметил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, речь идет прежде всего об аудите расследований наиболее резонансных дел. По его словам, совет сформирует перечень этих дел, и в ближайшее время запрос направят правоохранителям. Правоохранительные органы должны будут за месяц отчитаться о результатах аудита.

Кроме того, директор департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что в 2020 году «органами досудебного расследования Нацполиции зарегистрировано 148 уголовных дел, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов». Уточняется, что из них 111 дел возбуждено по статье 171 УК Украины (препятствование законной деятельности журналистов), и 37 — по статье 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).