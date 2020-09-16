Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины направит обращение в правоохранительные органы о проведении аудита состояния расследования преступлений против журналистов.
Как отметил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, речь идет прежде всего об аудите расследований наиболее резонансных дел. По его словам, совет сформирует перечень этих дел, и в ближайшее время запрос направят правоохранителям. Правоохранительные органы должны будут за месяц отчитаться о результатах аудита.
Кроме того, директор департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что в 2020 году «органами досудебного расследования Нацполиции зарегистрировано 148 уголовных дел, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов». Уточняется, что из них 111 дел возбуждено по статье 171 УК Украины (препятствование законной деятельности журналистов), и 37 — по статье 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).