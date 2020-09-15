Во время трансляции различные пользователи соцсети начали оставлять в комментариях под трансляцией сообщения со словами: «//"Шикарно. Вы профи!"&name="Роман Лещенко"code:syntax/error/».
Сообщается, что среди «людей», оставивших такие комментарии, были боты из Москвы и даже из Молдавии.
К услугам ботоферм прибегают многие украинские политики — проплаченный поток сообщений под постами и во время трансляции помогает им создать впечатление значимости.
Сообщения же на самом деле публикуются не настоящими пользователями, а специально созданными для этого страницами-ботами.