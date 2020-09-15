У главы Госгеокадастра Украины Романа Лещенко во время прямой трансляции на странице в Facebook «сломалась» ботоферма. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщило издание «Буквы»

Во время трансляции различные пользователи соцсети начали оставлять в комментариях под трансляцией сообщения со словами: «//"Шикарно. Вы профи!"&name="Роман Лещенко"code:syntax/error/».

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К услугам ботоферм прибегают многие украинские политики — проплаченный поток сообщений под постами и во время трансляции помогает им создать впечатление значимости.

Сообщения же на самом деле публикуются не настоящими пользователями, а специально созданными для этого страницами-ботами.