Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «сущим адом» обстановку на Венере, после того как «некие российские учёные» усомнились в существовании жизни на планете. Слова чиновника приводит РИА Новости 15 сентября

«Некие российские учёные утверждают, что это (научное открытие — ред.) ещё не является прямым доказательством. Тем не менее, я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — сказал Рогозин.

Италия и Украина отказались изучать Вселенную вместе с Россией, но подключилась Белоруссия © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

Как отмечается, данное вещество может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.

По земным меркам, на Венере действительно слишком жарко — температура на поверхности почти 500 градусов по Цельсию и давление около 100 атмосфер.