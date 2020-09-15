«Некие российские учёные утверждают, что это (научное открытие — ред.) ещё не является прямым доказательством. Тем не менее, я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — сказал Рогозин.
Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин.
Как отмечается, данное вещество может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.
По земным меркам, на Венере действительно слишком жарко — температура на поверхности почти 500 градусов по Цельсию и давление около 100 атмосфер.