«Одни митингующие ратуют за принятие законопроекта №2689 о военных преступниках, потому что "до сих пор отсутствует наказание против человечности, а военные преступления в законодательстве указаны под видом бланкетной формы, которые трудно применить на практике"», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что митингуют студенты Олимпийского колледжа им. Поддубного, которые требуют отменить незаконное распоряжение (о реорганизации коллежда) и уволить министра образования Сергея Шкарлета и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
Кроме того, собрался митинг против уничтожения малого бизнеса.