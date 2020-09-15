Активисты возле здания украинского парламента митингуют из-за проблем бизнеса, военных и студентов. Об этом 15 сентября сообщает Klymenko Time в Telegram

В Киеве митингующие требуют уволить министра культуры за «пророссийскую позицию» © Facebook, Александр Ткаченко

Также отмечается, что митингуют студенты Олимпийского колледжа им. Поддубного, которые требуют отменить незаконное распоряжение (о реорганизации коллежда) и уволить министра образования Сергея Шкарлета и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Кроме того, собрался митинг против уничтожения малого бизнеса.