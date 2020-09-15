К парламенту пришли члены инициативной группы «Мы вместе», действия министра они называют «диверсией».
Протестующие утверждают, что за время пребывания на посту все ключевые должности он распределил между своими родственниками и друзьями, прекратил декоммунизацию сферы и обогащается за ее счет, отдавая предпочтение пророссийским проектам.
Митингующие требуют от правительства обратить внимание на то, что Ткаченко ведет диалог с «агрессором, причем от лица государства».
По мнению активистов, работа министра поступательно разрушает украинскую культуру и самоидентификацию.
«И сегодня на наших глазах будет происходить еще одна попытка уничтожения украинской идеи как таковой! Это принятие закона про медиа, списанного с российской кальки. Закона, карающего неугодные СМИ и подчиняющего все информационное пространство трем людям в стране. Один из которых — Ткаченко, который методично идет к своей цели по превращению украинской культуры в предмет торга и обогащения», — сказал активист Иван Нечаев.
Аналогичный митинг, только у здания Министерства культуры и информационной политики, прошел в пятницу, 11 сентября. В ходе протеста участники акции требовали от Ткаченко объясниться о ситуации с приобретенной министром элитной недвижимости в разных частях Украины.
Несмотря на требования явиться на диалог, министр Александр Ткаченко не вышел к участникам акции.
В понедельник, 14 сентября, министр провел пресс-конференцию по случаю 100 дней пребывания в должности, где перед началом мероприятия неизвестный бросил в главу Минкульта яйцо.