Одна из местных жительниц Александра Родина выложила в сеть видео и написала к нему комментарий: сначала подумала, что в небе взорвался самолет и падает на землю, но потом оказалось, что объект все никак не падает, и тогда она включила камеру телефона.
«Я не знаю, что это, но еще немного — и я поверю в НЛО. Вот такую ерунду мы с друзьями и с детьми наблюдали сегодня вечером на море в течение часа», — написала женщина в сети.
Самое удивительное в этой истории заключается в том, что явление это уже стало привычным и чаще всего НЛО можно увидеть в сентябре.
Именно так говорят одесситы, которые выкладывают в сети подобные ролики.
Пока версий о летающих дронах или шаровых молниях пользователи соцсетей не высказывали.