В небе надо Одессой все чаще стали появляться неопознанные летающие объекты (НЛО), о чем свидетельствуют фото и видео от одесских пользователей. Жители приморского города пишут, что чаще всего их можно увидеть в сентябре, сообщает «Апостроф» 15 сентября

Одна из местных жительниц Александра Родина выложила в сеть видео и написала к нему комментарий: сначала подумала, что в небе взорвался самолет и падает на землю, но потом оказалось, что объект все никак не падает, и тогда она включила камеру телефона.

«Я не знаю, что это, но еще немного — и я поверю в НЛО. Вот такую ерунду мы с друзьями и с детьми наблюдали сегодня вечером на море в течение часа», — написала женщина в сети.

«Галюны от долгоиграющего карантина»: в небе над Одессой засняли НЛО — видео © СС0, Pixabay

Именно так говорят одесситы, которые выкладывают в сети подобные ролики.

Пока версий о летающих дронах или шаровых молниях пользователи соцсетей не высказывали.