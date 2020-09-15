«Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского, и помогать, сотрудничать с ним не собираюсь», — сказал Богдан.
Он также сообщил, что после увольнения с должности главы Офиса президента лишь один раз общался с Зеленским по телефону по личному вопросу.
Богдан считает, что Зеленский посмотрел его интервью Дмитрию Гордону, но сомневается, что президент его понял.
Ранее Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что владеет данными о якобы наличии договоренностей украинских властей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других.
Позже по факту озвученной им информации ГБР вызвало Богдана на допрос.