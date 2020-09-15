Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан исключил сотрудничество с президентом Владимиром Зеленским в будущем. Об этом он сказал перед допросом в Госбюро расследований 14 сентября, передают «Украинские новости»

«Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского, и помогать, сотрудничать с ним не собираюсь», — сказал Богдан.

Украинское досье: бомба от Богдана под президента Зеленского © Украина.ру

Богдан считает, что Зеленский посмотрел его интервью Дмитрию Гордону, но сомневается, что президент его понял.

Ранее Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что владеет данными о якобы наличии договоренностей украинских властей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других.

Позже по факту озвученной им информации ГБР вызвало Богдана на допрос.