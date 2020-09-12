Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представителя Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, который находится на территории Украины. Об этом 11 сентября сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько в эфире телеканала СТВ

Лукашенко просит Украину вернуть в Белоруссию оппозиционеров Кравцова и Родненкова © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Отмечается, что ранее Кравцов «фактически руководил» ОАО «Архитектурное бюро-35», при этом параллельно работал замдиректора Минского часового завода. По данным телеканала, была организована коррупционная схема, «одна фирма делала заказы у другой». В результате с 2015 по 2019 год было отмыто 400 тысяч белорусских рублей (больше 11, 5 млн рублей).

Дунько заявил, что с 2015 года в адрес архитектурного бюро «перечислялись денежные средства за предпроектные работы, которые на самом деле не проводились», все заказы выполняли трудоустроенные работники завода. По его словам, полученные деньги перечислялись индивидуальным предпринимателям, после чего обналичивались и передавались Кравцову.

В начале недели в центре Минска неизвестные посадили члена президиума Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и скрылись. Вместе с ней пропали белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов. На следующий день власти заявили, что оппозиционеры попыталась покинуть страну. Родненков и Кравцов оказались на территории Украины, Колесникова была задержана. Ее соратники утверждают, что она сопротивлялась насильственному выдворению из страны и порвала свой паспорт.

Сама Колесникова расценила происходящее с ней как похищение и рассказала об угрозах силовиков вывезти ее из страны по частям. Ей угрожали лишением свободы до 25 лет. Против Колесниковой и ряда других деятелей оппозиции правоохранительными органами ведутся следственные действия по статье о попытке захвата власти.

На днях Родненков и Кравцов пообещали ярко вернуться на родину. Они планируют возвратиться в Белоруссию через две-три недели.