Президент Белоруссии Александр Лукашенко однозначно пойдет на политические реформы, потому что они назрели еще до выборов. Об этом рассказал белорусский политолог Павел Карназыцкий в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: События в Беларуси дали России время подготовиться к отражению цветной революции © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

Лукашенко во время своих выступлений уже говорит, что он не вечный и что система должна работать и без него, поэтому вариант передачи большинства полномочий парламентской коалиции — самый оптимальный для Белоруссии, считает эксперт.

«Что же касается оппозиции, то все зависит от того, кто ей сегодня руководит и кого этой оппозицией считать. Если вы оппозицией называете иностранных интервентов, которые сидят в Варшаве и призывают к бунтам, то эти точно не пойдут. Варшавскому заказчику не интересна стабилизация Беларуси, ему интересен бунт», — сказал Карназыцкий.

Если же в Белоруссии есть национальная оппозиция, то она должна пойти на эту конституционную реформу, а ее партия должна будет бороться за голоса избирателей, подчеркнул политолог.

По его мнению, в этом случае в республике будет установлена к немецкая система, когда правящая партия будет назначать премьер-министра, и Белоруссия будет развиваться в европейском русле.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.