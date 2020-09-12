Президент Белоруссии Александр Лукашенко навязывает России ложную дихотомию «или я, или разрушительные элементы», которая не соответствует истине. Об этом историк Аркадий Гольдин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Путин точно не принуждал». Ищенко о том, что Россия объяснила Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк предрек крушение России в случае краха Белоруссии. Он отметил, что протесты координируются через соцсети, и предупредил российского лидера Владимира Путина, что «этому противостоять нельзя».

По словам Гольдина, Лукашенко «лукавит и сгущает краски».

«Посыл вполне понятный: "Поддержите меня, иначе, если меня скинут, вам будет очень-очень плохо!" Трогательно, что он отождествляет собственное гипотетическое отстранение от власти с "крахом Белоруссии". Однако даже при наименее благоприятном для России итоге противостояния — отстранении Лукашенко и победе наиболее воинствующих змагаров — это не так», — сказал историк.

Он отметил, что Белоруссия переживет тяжелые времена, и «особенно солоно» придется действительно людям, сохраняющим русское самосознание. Кроме того, ухудшится и стратегическое положение России, однако тезис Лукашенко «или я, или победят самые разрушительные элементы» — это истина в последней инстанции.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.