Александр Лукашенко навязывает выбор в формате "или я, или победят самые разрушительные элементы", а это отнюдь не стопроцентная данность, считает историк Аркадий Гольдин

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. Как сообщается, до 2022 года в Конституцию страны внесут поправки,

ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

Александр Лукашок: Лукашенко пойдёт на реформы, только если Россия будет сильной © Facebook, Александр Лукашок



- Александр, как вы считаете, действительно ли Лукашенко пойдёт на эти реформы? И согласится ли оппозиция Белоруссии с таким сценарием?

— О возможности конституционной реформы Лукашенко говорил уже давно, с 2016 года точно. Но впервые обозначены более-менее конкретные сроки, озвучена хоть какая-то конкретика относительно содержания будущих поправок и даже говорится о том, что черновой их вариант уже готов. Полагаю, это можно считать признаками того, что конституционная реформа действительно готовится и вероятность её проведения высока.

Но я не исключаю возможности того, что Лукашенко под тем или иным предлогом "отыграет назад" или начнёт переносить сроки, прямо не отказываясь от реформы.

Нынешний раунд борьбы оппозиция, похоже, проиграла. Свалить Лукашенко сейчас не удалось, до 2022 года вряд ли удастся и, скорее всего, если поправки действительно вынесут на референдум и их реальное содержание будет соответствовать тому, что сейчас заявлено, оппозиция постарается сыграть по новым правилам с максимальным успехом.

Мы можем вспомнить, как происходил транзит власти в Чили от диктатуры Аугусто Пиночета к гражданскому правительству. У противников диктатуры счёты к Пиночету были уж явно никак не меньше (на самом деле ощутимо больше), чем у белорусской оппозиции к Лукашенко, однако оппозиция сыграла по правилам, предложенным Пиночетом, и в итоге выиграла. Почему бы белорусской оппозиции не последовать историческому примеру?

Но всё будет, конечно, зависеть от содержания поправок. Мы их ещё не видели.

Антон Розенвайн: Радикализация протестов в Белоруссии неизбежна © kp.ru - Лукашенко предрёк крушение России в случае краха Белоруссии. По словам Лукашенко, протесты координируются через соцсети, и он предупредил российского лидера Владимира Путина, что «этому противостоять нельзя». На ваш взгляд, насколько правдивы слова Лукашенко?

— Александр Григорьевич, разумеется, лукавит и сгущает краски. И у него есть резон это делать. Посыл вполне понятный: "Поддержите меня, иначе, если меня скинут, вам будет очень-очень плохо!" Трогательно, что он отождествляет собственное гипотетическое отстранение от власти с "крахом Белоруссии". Однако даже при наименее благоприятном для России итоге противостояния — отстранении Лукашенко и победе наиболее воинствующих змагаров — это не так.

Белоруссия, конечно, переживёт тяжелые времена, и особенно солоно придётся людям, сохраняющим русское самосознание. Ухудшится и стратегическое положение России, а российская оппозиция вне зависимости от взглядов воспрянет духом. Но в общем-то Лукашенко навязывает ложную дихотомию: "Или я, или победят самые разрушительные элементы" — а это отнюдь не стопроцентная данность.

- На 14 сентября запланирован приезд Лукашенко в Москву и его встреча с Путиным. Чего вы ожидаете от этой встречи и переговоров?

— Точная повестка запланированных переговоров неизвестна, поэтому пока сложно ожидать чего-то конкретного. Какого-то "прорыва" в российско-белорусских отношениях в сторону политической интеграции я бы не стал ожидать. Полагаю, будет взаимный зондаж, будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества (и вряд ли президент Белоруссии упустит возможность попытаться выторговать себе некие преференции, и скорее всего, по крайней мере частично преуспеет).

Сомневаюсь, что вопрос о судьбе и статусе пророссийских политических сил в Белоруссии будет даже обсуждаться.