Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным 14 сентября в Москве, эту информацию подтвердили в Кремле, сообщает РИА-Новости 11 сентября

В Кремле заявили также, что визит не предполагает пресс-конференции или подписания-каких-либо документов.

В четверг, 10 сентября, глава белорусской республики провел встречу с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым, где Лукашенко заявил, что две страны «значительно продвинулись в последние дни в решении проблем и задач, которые накопились между Белоруссией и Россией».

«Десять негритят» по-белорусски. Лукашенко всерьёз взялся за оппозицию © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о повестке встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Основным вопросом будет обсуждение рефинансирования белорусского долга перед Россией. Обсудят и торгово-экономические вопросы.