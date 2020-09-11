В Кремле заявили также, что визит не предполагает пресс-конференции или подписания-каких-либо документов.
В четверг, 10 сентября, глава белорусской республики провел встречу с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым, где Лукашенко заявил, что две страны «значительно продвинулись в последние дни в решении проблем и задач, которые накопились между Белоруссией и Россией».
Возможную встречу глав государств 2 сентября анонсировал глава российского МИД Сергей Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о повестке встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Основным вопросом будет обсуждение рефинансирования белорусского долга перед Россией. Обсудят и торгово-экономические вопросы.