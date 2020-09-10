Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не может вернуться на Родину, поскольку сегодняшний украинский режим видит в нем реальную опасность. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Вечер на Пятницкой. Николай Азаров о партии Шария и возвращении на Украину © Скриншот из видео Украина.ру был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, впоследствии ему пришлось покинуть страну.

Отвечая на вопрос о том, почему известный юрист времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов смог вернуться на Украину, он пояснил, что при всей его полезной деятельности, его с ним сравнивать нельзя.

«Во мне режим видит реальную опасность. Именно поэтому то открываются, то закрываются уголовные дела, идет преследование по полной программе. Они реально боятся. Украинцы знают, что есть реальный человек, который способен вывести страну из кризиса. Ну и зачем им такая фигура сейчас в Украине?» — сказал Азаров.

Политик добавил, если бы президент Владимир Зеленский был заинтересован в сотрудничестве с ним, то попросил бы его о помощи.

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