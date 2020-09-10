Если бы большая часть активных деятелей Партии регионов после Евромайдана осталась бы на Украине, то их ждал бы тюремный срок или физическая расправа. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Вечер на Пятницкой. Николай Азаров о партии Шария и возвращении на Украину © Скриншот из видео Украина.ру Михаила Чечетова, который якобы выбросился из окна, и лидера парламентской фракции Александра Ефремова, который 3,5 года отсидел в СИЗО без соответствующего судебного решения.

«Когда нас называют беглецами, меня это обижает в какой-то степени. Никто никуда не бежал. Мы просто были вынуждены уехать из страны, поскольку было совершенно очевидно, что была задача со всеми активистами Партии регионов расправиться», — пояснил Азаров.

Экс-премьер также посетовал, что спустя 6 лет с момента госпереворота на Украине так и не сформировалась команда, которая могла бы заняться восстановлением страны, и пока такая команда не просматривается даже близко.

По его мнению, сейчас на Украине должны объединиться те силы, которые выступают за восстановление «нормальной Украины», за восстановление экономики и за восстановление конституционного строя.

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