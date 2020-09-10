По его словам, это противоречит технологии, в формате которой каждый участник должен верить, что именно его личная повестка является основной.
«Думаю, что такой фигурой станет Алексиевич, — ее международная репутация не подлежит сомнению (как репутация Кличко), при этом ее политическая повестка полностью лежит в фарватере Брюссель-Вильнюс (НАТО и постсоветский культ пособников нацистов)», — рассказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич известна своей критикой советского периода истории Белоруссии и неоднозначной трактовкой событий Великой Отечественной войны.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».