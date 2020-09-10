Не следует ждать появления лидера белорусской оппозиции до того, как президент Александр Лукашенко будет отстранён от власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский журналист и философ Антон Розенвайн

По его словам, это противоречит технологии, в формате которой каждый участник должен верить, что именно его личная повестка является основной.

«Думаю, что такой фигурой станет Алексиевич, — ее международная репутация не подлежит сомнению (как репутация Кличко), при этом ее политическая повестка полностью лежит в фарватере Брюссель-Вильнюс (НАТО и постсоветский культ пособников нацистов)», — рассказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Игра Лукашенко. «Беломайдан-2020» и забытая «революция» 20-летней давности © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк Светлана Алексиевич известна своей критикой советского периода истории Белоруссии и неоднозначной трактовкой событий Великой Отечественной войны.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».