В вопросе ситуации в Донбассе европейцы заинтересованы в замораживании конфликта, а Россия - в выполнении политической части Минских соглашений. Об этом эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бортник: Ждать прекращения огня в Донбассе для реализации «Минска» - это манипуляция © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский заявил, что 11 сентября в Берлине пройдет встреча политсоветников в «нормандском формате». Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак подтвердил свое участие.

По словам Бизяева, анонсированная встреча — это следствие того, что сначала произошел тупик в Минских переговорах, а затем — обострение в Донбассе.

«Нынешняя ситуация в Донбассе не устраивает ни Россию, ни Германию, ни Францию. На этой встрече очень сильно настаивали Германия и Франция. Европейцам невыгоден этот тупик, им необходима заморозка конфликта. Россию, в первую очередь, интересует выполнение политической части "Минска", здесь мы находимся в жестком тупике, начиная с конца июня — начала июля», — сказал политолог.

В воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за неделю обстреляли территорию ДНР: под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. В то же время штаб операции Объединенных сил (ООС) в этот же день заявил об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях, а также об ответном огне.

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