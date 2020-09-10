Во вторник, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 сентября в Берлине пройдет встреча политсоветников в «нормандском формате». Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак подтвердил свое участие.
По словам Бизяева, анонсированная встреча — это следствие того, что сначала произошел тупик в Минских переговорах, а затем — обострение в Донбассе.
«Нынешняя ситуация в Донбассе не устраивает ни Россию, ни Германию, ни Францию. На этой встрече очень сильно настаивали Германия и Франция. Европейцам невыгоден этот тупик, им необходима заморозка конфликта. Россию, в первую очередь, интересует выполнение политической части "Минска", здесь мы находимся в жестком тупике, начиная с конца июня — начала июля», — сказал политолог.
В воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за неделю обстреляли территорию ДНР: под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. В то же время штаб операции Объединенных сил (ООС) в этот же день заявил об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях, а также об ответном огне.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.