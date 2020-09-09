Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отменил приказ о нанесении удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Шумы под Горловкой. Об этом 9 сентября сообщает его пресс-служба

Военкор Пегов сказал, что сделают ВСУ в Донбассе, если Москва будет слишком активна в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений ВСУ в районе поселка Шумы», — говорится в заявлении.

В среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы.

С 27 июля стороны конфликта приступили к соблюдению дополнительных мер по контролю перемирия, которое согласно договоренностям должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе. Меры предусматривают запрет на инженерные работы на линии соприкосновения сторон.