Президент Белоруссии 3 сентября обнародовал якобы перехваченный разговор между Варшавой и Берлином, в котором, по его словам, собеседники обсуждали предполагаемое отравление Алексея Навального. В среду, 9 сентября, белорусский лидер сделал новое заявление, пишет Sputnik Ближнее зарубежье

Ранее Лукашенко рассказал, что в перехваченном разговоре между властями Польши и Германии звучали обвинения в сторону России о якобы отравлении оппозиционера.

По словам лидера Белоруссии, эта беседа состоялась еще до заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального ядом «Новичок».

Лукашенко уверен, что эту «фальсификацию» на Западе затеяли для того, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии».

Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.

Оппозиционера госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.