«Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии, и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел. Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы», — говорится в материале на сайте партии.
Накануне депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила об избиении Балуха, он находится в реанимации.
Перед этим Порошенко объявил, что Балух и другой освобожденный в рамках обмена с Россией — Роман Сущенко — намерены присоединиться к его партии для участия в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.