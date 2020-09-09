Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому после избиения в Киеве. Об этом 8 сентября сообщили на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность»

Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии, и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел. Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы», — говорится в материале на сайте партии.

Накануне депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила об избиении Балуха, он находится в реанимации.

Перед этим Порошенко объявил, что Балух и другой освобожденный в рамках обмена с Россией — Роман Сущенко — намерены присоединиться к его партии для участия в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.