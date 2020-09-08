Неизвестные избили ранее осужденного в России крымского фермера и общественного активиста Владимира Балуха. Об этом 8 сентября сообщил помилованный президентом России украинский режиссер Олег Сенцов в Facebook

Осужденных в РФ Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко могут выдать Украине — СМИ © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Петра Порошенко «Европейская солидарность» на съезде сообщила о включении в команду политсилы на местных выборах Балуха и Романа Сущенко.

По решению Раздольненского райсуда Крыма Балух был приговорен к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.