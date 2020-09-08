Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» на съезде сообщила о включении в команду политсилы на местных выборах Балуха и Романа Сущенко.
По решению Раздольненского райсуда Крыма Балух был приговорен к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.