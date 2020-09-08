Координационный совет оппозиции Белоруссии все больше обретает некую форму, и в протестном движении материализуется националистическая повестка. Об этом сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

«Мы будем идти параллельно»: Тихановская, Колесникова и Цепкало опровергли слухи о расколе оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко. По официальным данным, их численность составила 30 тысяч человек, а по информации журналистов и оппозиции — 150 тысяч.

По словам Луща, большинство протестующих не мыслят категориями «А что потом?»: ситуация наэлектризована, и люди думают только о том, что происходит сейчас.

«Но мы видим уже более отчетливо, как так называемый Координационный совет все больше обретает некую форму и материализуется по большому счету националистическая повестка. У них не получилось это сделать раньше, но они постарались это сгладить. Мы видим на митингах флаги Евросоюза, мы слышим конкретную антироссийскую риторику и обвинения в адрес РФ и президента [Владимира] Путина», — отметил эксперт.

Поэтому, по его словам, занимая проактивную позицию, Россия рискует потерять часть симпатизантов из числа сторонников интеграции с РФ, выступающих против Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.