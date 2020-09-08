В воскресенье, 6 сентября, в Белоруссии прошли уже традиционные акции протеста противников президента Александра Лукашенко. По официальным данным, их численность составила 30 тысяч человек, а по информации журналистов и оппозиции — 150 тысяч.
По словам Луща, большинство протестующих не мыслят категориями «А что потом?»: ситуация наэлектризована, и люди думают только о том, что происходит сейчас.
«Но мы видим уже более отчетливо, как так называемый Координационный совет все больше обретает некую форму и материализуется по большому счету националистическая повестка. У них не получилось это сделать раньше, но они постарались это сгладить. Мы видим на митингах флаги Евросоюза, мы слышим конкретную антироссийскую риторику и обвинения в адрес РФ и президента [Владимира] Путина», — отметил эксперт.
Поэтому, по его словам, занимая проактивную позицию, Россия рискует потерять часть симпатизантов из числа сторонников интеграции с РФ, выступающих против Лукашенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.