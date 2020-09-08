Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал вернувшихся на родину шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Curaçao Trader, которые были освобождены из пиратского плена. Такое заявление опубликовали 7 сентября на сайте главы государства

Украинские моряки в заложниках у пиратов и короновируса © marinetraffic.com

Он подчеркнул, что ситуация все время была под контролем.

В июле пираты совершили нападение на танкер Curaçao Trader, который находился у побережья Бенина. Они захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.