«Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников», — отметил президент.
Он подчеркнул, что ситуация все время была под контролем.
В июле пираты совершили нападение на танкер Curaçao Trader, который находился у побережья Бенина. Они захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.