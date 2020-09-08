Чтобы вести борьбу за русский язык на Украине, для Москвы было бы гораздо эффективнее не вводить экономические санкции, а продолжать рутинное взаимодействие с европейским руководством. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: СБУ наносит удар по России © Скриншот из видео Украина.ру Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке.

Эксперт пояснил, что России нужно указывать на постоянное нарушение Украиной европейских норм, а также ратифицированную Киевом хартию европейских языков и языков меньшинств, что она нарушает свое собственное законодательство и свою собственную Конституцию.

«Капля камень точит. В этом отношении Россия может достаточно эффективно кооперироваться с Венгрией, которая тоже не всем довольна в украинском образовательном законодательстве», — считает Ищенко.

Политолог добавил, что украинским образовательным законодательством также недовольны Румыния и Польша, но взаимодействовать с ними для России будет сложнее, чем с Венгрией.