С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. До этого момента в стране действовало порядка 120 школ с русским языком обучения. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке.
Эксперт пояснил, что России нужно указывать на постоянное нарушение Украиной европейских норм, а также ратифицированную Киевом хартию европейских языков и языков меньшинств, что она нарушает свое собственное законодательство и свою собственную Конституцию.
«Капля камень точит. В этом отношении Россия может достаточно эффективно кооперироваться с Венгрией, которая тоже не всем довольна в украинском образовательном законодательстве», — считает Ищенко.
Политолог добавил, что украинским образовательным законодательством также недовольны Румыния и Польша, но взаимодействовать с ними для России будет сложнее, чем с Венгрией.