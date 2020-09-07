Евросоюзу не выгодно вводить санкции против Белоруссии, поскольку республика позволяет им осуществлять экономическое взаимодействие с Россией. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии Baltnews

Белорусский эксперт сказал, чем Колесникова выгодно отличается от Тихановской © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко. Отмечается, что против подобных ограничений выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией.

Эксперт подчеркнул, что на вводе санкций настаивают преимущественно страны так называемой Новой Европы, поэтому вполне возможно, что Евросоюз откажется от подобных мер.

«Западная Европа, на мой взгляд, не сильно заинтересована в политической и экономической изоляции Беларуси. В этом заинтересованы скорее отдельные станы Восточной Европы. Но это не в интересах Евросоюза в целом», — считает Дзермант.

Основным государствам Старой Европы нужен транзит через территорию Белоруссии и экономическое взаимодействие, в том числе с Россией, поэтому они будут сдерживать политические санкции и давление, которое, возможно, будет оказываться, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).