Подросток совершил разбойное нападение на автозаправку в Ужгороде Закарпатской области. Об этом 7 сентября сообщает МВД Украины

Отмечается, что 6 сентября оператор заправки сообщила, что в помещение ворвался человек в маске с пистолетом в руках и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 2,5 тыс. гривен (около 7 тысяч рублей), он скрылся в неизвестном направлении. Ради алкоголя украинец был готов взорвать гранату на заправке © CC0, Pixabay

«В ходе оперативно-разыскных действий полицейские установили по горячим следам личность ночного разбойника. Им оказался 15-летний житель Ужгорода. Задержали фигуранта дела в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых», — говорится в сообщении.

Пистолет злоумышленника оказался пневматическим. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение).