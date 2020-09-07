Координационный совет потребовал от властей Белоруссии обеспечить возможность возвращения в страну лидеров белорусской оппозиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы совета от 7 сентября

В Евросоюзе осудили похищение Колесниковой © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Марии Колесниковой. По словам очевидца, оппозиционерку силой затолкали в микроавтобус люди в масках.

«Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну», — говорится в сообщении.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская, согласно ЦИК, набрала лишь чуть более 10% голосов. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.