Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о похищении в центре Минска члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. По словам очевидца, оппозиционерку силой затолкали в микроавтобус люди в масках.
«Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну», — говорится в сообщении.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская, согласно ЦИК, набрала лишь чуть более 10% голосов. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.