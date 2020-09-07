Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала журналистам о похищении членов Координационого совета (КС) и пообещала, что организация продолжит свою работу, несмотря ни на что. Ее слова приводит портал Telegraf.by 7 сентября

«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу», — заявила Тихановская.

Глава оппозиции пообещала продолжить борьбу в части освобождения задержанных в ходе митингов и проведении новых выборов.

Утром 7 сентября возле Национального художественного музея в Минске неизвестные в гражданской одежде и в масках посадили в микроавтобус с надписью «Связь» члена КС Марию Колесникову. Об этом рассказала очевидица произошедшего.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков узнал об исчезновении Колесниковой и занялся ее поисками. Однако через час и он перестал выходить на связь. Позже в пресс-службе Совета сообщили, что помимо Колесниковой и Родненкова на связь не выходит исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что милиция не располагает информацией о задержании представителей КС.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.