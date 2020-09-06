На фото Ясько сидит за столом с бокалом вина с Саакашвили и Богданом.
«Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании», — написала депутат.
Аналогичные посты разместили и Богдан с Саакашвили.
«Есть интересный расклад на киевские выборы!!!» — заявил экс-глава ОПУ.
«В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении, и мы говорим о киевских выборах», — отметил бывший президент Грузии.
Ранее фракция «Слуги народа» провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского мэра. Победу одержала Ирина Верещук.
В субботу, 5 сентября, на Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.