Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан встретился с главой исполкома Национального совета реформ при президенте Михаилом Саакашвили и нардепом от «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Совместное фото Ясько разместила на своей странице в Facebook 6 сентября

Кандидата в мэры Киева подвесили над «мостом Кличко» © Украина.Ру

«Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании», — написала депутат.

Аналогичные посты разместили и Богдан с Саакашвили.

«Есть интересный расклад на киевские выборы!!!» — заявил экс-глава ОПУ.

«В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении, и мы говорим о киевских выборах», — отметил бывший президент Грузии.

Ранее фракция «Слуги народа» провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского мэра. Победу одержала Ирина Верещук.

В субботу, 5 сентября, на Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.