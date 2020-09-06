В Одессе начался финальный этап операции по поднятию затонувшего танкера «Делфи». Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на своей странице в Facebook 6 сентября

Спустя год после аварии затонувший у Одессы танкер «Делфи» выровняли © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать «Делфи» с побережья Одессы. Власти региона признали ситуацию чрезвычайной: компания, которая занимается подъемом танкера, несколько раз не смогла перевернуть судно на ровный киль, это получилось сделать 26 августа.

«Начинаем финальный этап операции по поднятию и буксировке затонувшего танкера "Делфи". Все испытания завершены, экологическое состояние — в норме, и полная готовность к завершающей операции», — написал Криклий.

В ближайшее время специалисты испытают водотечность и заведут тросы для обвязки танкера с плавкраном.

В ноябре 2019 года танкер «Делфи» под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдавии заявили, что танкер судно было лишено права ходить под флагом республики.