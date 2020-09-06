Президента США Дональда Трампа восхищает стиль управления российского президента Владимира Путина. Об этом экс-адвокат американского главы государства Майкл Коэн написал в своих мемуарах, которые оказались в распоряжении The Washington Post до официальной публикации

Трамп назвал Путина гроссмейстером в политике © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Коэн также пишет, что восхищение Трампа Путиным может объясняться более простой причиной, чем многие думают: американский президент ценит деньги и ошибочно считал российского президента самым богатым человеком в мире.

Юрист также высказался о выборах 2016 года и обвинениях в адрес Трампа о том, что он был в сговоре с Россией. По его словам, во время той кампании Трамп «льстиво восхвалял» Путина для того, чтобы обеспечить себе доступ к российским деньгами после проигрыша. Однако, как считает Коэн, американский президент понял, что может использовать ненависть российского лидера к его сопернице Хиллари Клинтон.

«То, что выглядело как сговор, на самом деле было совпадением интересов с целью причинения всевозможного вреда Хиллари Клинтон, вплоть до вмешательства в американские выборы — предмет, который не вызывал у Трампа никакого беспокойства», — написал экс-адвокат.

Он также обвинил Трампа в использовании президентской кампании для собственного обогащения при участии России.

Коэн был юристом Трампа с 2006 по 2018 год. В 2018 году на него завели уголовное дело по ряду статей, в том числе за уклонение от уплаты налогов. Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, предоставление ложных сведений финансовому учреждению и другие. В декабре того же года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу. В 2020 году он покинул тюрьму из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, и должен остаток срока провести под домашним арестом.